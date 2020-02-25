Перенджиев объяснил, как Коротков мог выйти сухим из воды после убийства коллеги

Как выяснили журналисты ФАН, Денис Коротков из «Новой газеты» может быть замешан в пособничестве террористам во время службы на Северном Кавказе. Член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предположил, что у Короткова могла быть поддержка, которая позволила ему выйти сухим из воды.

Коротков служил в 40-м отделении МВД Фрунзенского района. По информации источников, он был известен как взяточник, а также покровитель наркоманов и барсеточников.

След Дениса Короткова был найден даже на Северном Кавказе. В январе 2000 года он ездил в командировки в Чеченскую Республику в составе сводного отряда МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И там его подозревали в куда более тяжких преступлениях, чем просто в коррупции. Об этом Федеральному агентству новостей на условиях анонимности рассказал один из экс-сотрудников ФСБ, курировавший отряд, в котором как раз служил Коротков.

Он пояснил, что тогда оперативникам удалось добыть не слишком много информации. Однако известно, что Коротков и еще несколько бойцов действительно встречались с боевиками и, по информации от источников среди местных, передавали им какие-то сведения.

После предыдущего материала по Короткову в редакцию обратилось несколько бывших сотрудников МВД, проходивших службу с Коротковым. По их словам, журналист постоянно держал связь с представителями радикального ислама.

Кроме того, будущий журналист «Новой газеты», ставший «лучшим другом» террористов, мог быть заказчиком убийства своего коллеги Владимира Яременко. В итоге Короткову все-таки удалось избежать следствия по этому делу.

Если люди дают показания по преступным деяниям Дениса Короткова, то нужно начать расследование против него. Такое мнение выразил Александр Перенджиев, комментируя преступные связи и предательский поступок журналиста «Новой».

«Очень странно, почему эта информация появилась только сейчас. Это были 2000-е годы, прошло уже 20 лет. Если это сейчас все вылезает, то оно должно быть принято во внимание Следственным комитетом РФ. Если действительно все так, то значит, кто-то покрывал его», — предположил Перенджиев в комментарии ФАН.

Эти преступления нельзя было так совершить, чтобы у Короткова «все было хорошо» и он остался на свободе, отмечает собеседник ФАН.

«К тому же должно быть внутреннее расследование по системе МВД. Если какие-то факты были, то наверняка имелись материалы, доклады, рапорты и заявления тех лет. Если их нет, то кто-то мог их уничтожить. Поэтому речь должна идти не только о Короткове, а нужно говорить о какой-то преступной группе, которая сотрудничала с боевиками», — сказал он.

Нельзя все факты сводить к одному Короткову — подобные преступления невозможно совершать в одиночку, подчеркивает военный эксперт.

«В любом случае тут может быть поддержка сверху и обеспечение, чтобы выходить сухим из воды, иначе это невозможно. Нужно устанавливать не только Короткова, но и окружение. Тем более речь идет о преступлениях весьма тяжелого характера. Речь идет об убийствах коллег при исполнении служебных обязанностей и положения. Это какой-то потолок. Если это все так, по-любому тянет на пожизненное наказание. Все эти материалы должны быть приобщены к предварительному расследованию по фактам журналистского расследования», — добавил Перенджиев.

Ранее вышло расследование ФАН, где рассказывалось о всех «подвигах» Короткова во время службы в МВД. Он запомнился своим коллегам тем, что брал от преступников взятки, устраивал самосуд над подозреваемым, а также угрожал другим полицейским.

При этом в архивах прокуратуры Северной столицы хранится отказ от возбуждения уголовного дела против оперуполномоченного Дениса Короткова по факту превышения должностных полномочий и нанесения тяжких телесных увечий подозреваемому.