"Российские ученые нашли новый способ борьбы с раком"

Самара, 25 февраля. Российские ученые разрабатывают безоперационный способ разрушения раковых клеток, который предполагает использование магнитных импульсов. Об этом сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета имени Королева.

К работе присоединились специалисты Института экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ) Самарского государственного медицинского университета и Центра клеточных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия». В сообщении отмечается, что ученые планируют разрушить раковые клетки с помощью импульсного магнитного поля. Оно создается установкой, разработанной в университете.

Действие устройства заключается в следующем: оно создает магнитное поле, которое при определенном уровне напряженности повреждает клетки, и они позже погибают. Важно отметить, что действие установки точечное, поэтому негативного влияния на здоровые клетки нет.

Директор НПЦ «Самарский банк тканей», главный научный сотрудник и заведующая биотехнологическим отделом ИЭМБ профессор Лариса Волова заметила, что «импульсные магнитные поля в медицине с лечебной целью ранее никогда не применялись и их влияние не исследовалось».

Как подчеркнула доцент Самарского университета, кандидат технических наук Ирина Беляева, серия опытов помогла определить частоты и уровни мощности поля.

Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс ранее заявил, что наиболее действенным способом борьбы с онкологическими заболеваниями является иммунотерапия. Он обратил особое вынимание на то, что рак атакует многие клетки и органы, однако некоторые виды этого недуга можно успешно вылечить. Как отмечает «Газета.ru», частое употребление горячих супов и напитков, алкоголь могут привести риск организму.