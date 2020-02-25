Киев, 25 февраля. Информация об уровне смертности на Украине от гриппа могла бы успокоить граждан, которые боятся коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, на Украине ложная информация разлетается намного быстрее, чем звук. Как уточнил политик, для этого достаточно написать сообщение в мессенджере.

На Украине придумали, как с помощью гриппа победить панику из-за коронавируса. Как передает «Лига.net», по мнению секретаря СНБО, администрация президента Украины не обязана реагировать на каждое сообщение. Данилов подчеркнул, что этим должна заниматься отдельный институт. Ему необходимо объяснять украинцам, что ничего страшного в коронавирусе нет.

«Обычный грипп, к которому мы все привыкли, забирает намного больше, чем коронавирус. К тому же, на сегодня ситуация поменялась, уже есть лекарства. Графики смертности каждый день идут вниз», — подчеркнул он.

Напомним, воздушное судно с эвакуированными из КНР украинцами прибыло на Украину 20 февраля. В Новых Санжарах Полтавской области митингующие против их размещения в местной поликлинике попытались остановить колонну автобусов, на которых людей привезли из аэропорта. Протестующие бросали в окна камни, бутылки. В результате столкновений пострадали девять полицейских и один гражданский.

Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг инфекции зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, жертвами коронавируса стали более 2600 человек.

Сообщалось, что болезнь распространилась далеко за пределы Китая. Как рассказали в ВОЗ, первые образцы вакцины будут разработаны через шесть месяцев.