Пьяный трудовик упал и уснул на уроке в Татарстане

Казань, 25 февраля. Трудовик из города Азнакаево пришел пьяным на урок в школу. Ученики общеобразовательного учреждения сняли педагога на видео и опубликовали кадры в Сети.

Неприятный инцидент произошел в школе № 7. На кадрах, снятых школьниками, видно, что мужчина покачиваясь сидит на школьной парте. В какой момент он соскальзывает с нее, падает на пол и засыпает. По факту случившегося было назначено служебное расследование. Директор школы Зульфия Гилязова сообщила, что мужчину уволили по статье.

Она также рассказала, что ранее мужчина никогда не допускал подобных выходок и не был замечен в чем-то, что могло опорочить его имя, передает телеканал «360».

«Все дети его очень любили, во всех конкурсах участвовал с детьми, сделал своими руками теплицу во дворе, благоустроил школьный участок», — рассказала директор школы.

Гилязова сообщила, что преподаватель работал в их школе с августа 2017 года.