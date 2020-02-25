"Джабаров заявил, что Польша хочет «захапать» западную часть Украины"

Москва, 25 февраля. Польша ждет распада Украины, чтобы «захапать» западную часть соседнего государства, считает член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее польский лидер Анджей Дуда обвинил РФ в агрессии и «оккупации» Крыма, а также юго-востока Украины. По его мнению, российская сторона якобы проявляет агрессию в отношении зарубежных стран и «демонстрирует силу, даже нарушая воздушное пространство». Дуда утверждает, что Россия якобы несет угрозу для мировой безопасности, и она не заслуживает доверия.

Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что Варшава намеренно нагнетает напряженную атмосферу вокруг ситуации на Украине, продолжая информационную войну против России и добиваясь распада соседнего государства.

«Польские власти спят и видят, когда Украина распадется. У меня сильные и большие подозрения, что они специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, рассчитывая на ее распад и надеясь прихватить западные области, которые когда-то были территорией Польши. Не вижу никаких оснований, что они так распереживались за Украину», — сказал член Совета Федерации в беседе с iReactor.

Джабаров напомнил, что Российская Федерация уже давно зарекомендовала себя как надежный гарант выполнения минских договоренностей, однако это не останавливает Польшу и ее западных партнеров продолжать информационные атаки на Москву.

«Мы ведь никуда не лезем, не являемся участниками конфликта. Мы даже гаранты Минских соглашений, но все неймется полякам никак», — подчеркнул парламентарий.

Отметим, что агрессивные выпады в адрес России — не единичный случай со стороны Польши. Польские власти активно работают над демонизацией образа России на мировой площадке. Они используют разные способы, чтобы очернить РФ, в том числе пытаются переписать историю Второй мировой войны и умалить заслуги советских войск в победе над фашизмом.