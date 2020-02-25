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Кириенко анонсировал новый конкурс «Лидеры России. Политика»

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Кириенко анонсировал новый конкурс «Лидеры России. Политика»

Москва, 25 февраля. Общероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» дополнится новым направлением для отбора политических лидеров. Об этом рассказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, новый проект будет связан исключительно с общественно-политической деятельностью.

«Мы сегодня хотим объявить новый проект, рабочее название было «Политические лидеры», но сейчас на наблюдательном совете стали обсуждать, было принято решение, что правильнее назвать «Лидеры России. Политика», — сообщил Кириенко.

Он отметил, что уже с сегодняшнего дня претенденты могут подавать заявки на участие. Участниками проекта могут стать граждане от 21 до 55 лет. В качестве оператора конкурса выступит Высшая школа государственного управления и мастерская управления «Сенеж».

Ранее стали известны финалисты конкурса «Лидеры России» в Приволжье и на Северном Кавказе. Приволжье представит семь конкурсантов из Татарстана, шесть — из Башкирии, четыре — из Чувашии, трое — из Нижегородской области, по двое — из Оренбургской и Самарской областей и Мордовии. Помимо этого, по одному финалисту прибудет на заключительные испытания из Пермского края, Саратовской и Пензенской областей, Республики Марий Эл.

Также 30 претендентов на победу приедут из регионов Северного Кавказа. Финал состоится весной 2020 года в Сочи, передавал RT.

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Источник: ТАСС
"Кириенко анонсировал новый конкурс «Лидеры России. Политика»"
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