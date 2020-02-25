Сурайкин назвал фашизмом планы Киева избавиться от книг времен СССР

На Украине проведут ревизию библиотек и «вычистят» их от книг и документов, изданных в СССР. Об этом заявила директор государственного учреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль. По ее словам, старая советская литература должна быть заменена на «современную и украиноязычную», что должно сделать «храмы книг» «приятным местом для пребывания людей». Эти планы вызвали ярость руководителя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. В интервью Федеральному агентству новостей он назвал фашистами тех, кто пытается лишить россиян и украинцев памяти об общем прошлом.

«Это неуважительное отношение не только к советскому наследию, но и вообще ко всей многовековой истории дружбы между нашими народами, — убежден политик. — Однако уничтожить ее полностью у националистов не получится. Она слишком всеобъемлющая, и при нынешнем плачевном экономическом положении Украины ресурсов на это варварство у ее руководства явно не хватит».

Сурайкин назвал заявление Коваль «очередным националистическим пиаром», направленным на поддержание линии на разобщение россиян и украинцев.

«Но это у них не получится. На Украине сейчас большая часть граждан крайне отрицательно ко всему этому относится, потому что, как и мы, они чувствуют себя частью единого славянского народа. К сожалению, среди украинцев в незначительном количестве также присутствует всякое фашистское отребье, к которому, без сомнений, относится автор этой инициативы об изъятии советских книг», — сказал собеседник ФАН.

Лидер «Коммунистов России» убежден: от фашистской киевской власти можно ожидать чего угодно, включая аутодафе — ритуального сожжения неугодной литературы на кострах. Сурайкина также возмутила логика Коваль о том, что советские книги мешают публичным книгохранилищам на Украине быть «приятным местом».