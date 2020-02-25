"Жарихин объяснил, почему украинцы разочаровались в партии Зеленского"

Киев, 25 февраля. Правящая партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не может решить ключевые проблемы, которые беспокоят украинцев, поэтому ее рейтинг падает. Таким мнением поделился заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

«Безусловно, идет разочарование в способности решить две главные проблемы, которые волнуют жителей Украины — война и уровень жизни. И по тому, и по другому никаких продвижений нет и не предвидится уже сейчас», — объяснил эксперт.

По его словам, все перечисленное разочаровывает граждан, поэтому рейтинг партии падает. Он выразил уверенность в том, что падение продолжится и в дальнейшем, передает РИА Новости.

Как отметил Жарихин, партия Зеленского в парламенте Украины не реализует надежды жителей, проголосовавших за нее. Он напомнил, что вместо этого депутаты занимаются протаскиванием закона о продаже земли.

Касательно того, что могла бы сделать партия для возвращения поддержки населения, специалист обратил внимание, что для этого нужно выполнять обещания, которые давались во время предвыборной кампании.

«Но они не могут эти обещания выполнять. Потому что им не велят», — резюмировал Жарихин.

Ранее итоги социологического опроса, проведенного службой центра Разумкова, продемонстрировали, что рейтинг партии главы украинского государства Владимира Зеленского «Слуга народа» за 30 дней рухнул с 45,4% до 36%.