"Минфин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году"

Москва, 25 февраля. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что средняя ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8%.

По его словам, это может произойти уже к концу 2020 года. Алексей Моисеев подчеркнул, что в настоящий момент главная задача заключается в том, чтобы достичь этого уровня к 2024 году.

«Я надеюсь, что мы сможем, если все эти меры будут реализованы, выйти на нее уже к концу этого года», — пояснил он.

Специалисты ранее выяснили, что чаще всего ипотеку в России берут многодетные семьи. А средний платеж по контракту составляет 22 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные департамента аналитики сервиса banki.ru. Кроме того, все банки называют практически одну и ту же среднюю сумму первоначального взноса, которая составляет 30% от стоимости жилья. Средний срок погашения ипотеки в целом по России составил 17,9 года.