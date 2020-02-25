"Сенатор Лисовский: Сахарная отрасль в России не погибнет"

Три российских сахарных завода могут закрыться из-за снижения оптовых цен на сахар в связи с его растущими запасами в России. Несмотря на сложную ситуацию в этом секторе, сенатор Сергей Лисовский прогнозирует, что сахарная отрасль в России в любом случае не погибнет.

Сахарные производства, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн, рискуют не начать работу в сельскохозяйственном сезоне 2020/2021 года, сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

В частности, под угрозой закрытия Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области. Как поясняет Бодин, необходимый уровень рентабельности предприятий не позволяет поддерживать среднегодовые цены на сахар. За последние три года цена на сахар снизилась более чем в 1,5 раза: если в 2016 году оптовая цена килограмма сахара превышала 35 рублей, то сейчас она находится на уровне 20 рублей. Цены пошли вниз из-за того, что сахар, произведенный с 2016 года, не был распродан, и образовались товарные излишки.

Как утверждает первый зампред комитета Совфеда по аграрным вопросам Сергей Лисовский, проблема заключается в том, что государство неэффективно регулирует рынок этого товара.

«Естественно, сахарная отрасль не погибнет. Однако Европа или Америка регулируют очень сильно рынки за счет экспорта. Нам экспортировать гораздо сложнее, потому что рынки уже давно заняты и нужно пробиваться туда. Плюс есть двухсторонние соглашения. Все кричали про ВТО, а на самом деле она нужна, только чтобы новых членов отбирать. Все, кто там давно сидит, работают по двухсторонним соглашениям. Поэтому зачастую страны договариваются: мы берем у вас сахар, а вы у нас берете это. Поэтому экспорт для нас достаточно сложен», — заявил Лисовский в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом российское производство сахара достаточно серьезно развито, и этого товара у нас производится в избытке, объясняет сенатор.

«Соответственно, любое перепроизводство дестабилизирует рынок. Вот здесь государству нужно давно помогать», — заметил собеседник ФАН.

Но проблема заключается в том, что за рынки сахара отвечает Минпромторг и Минэкономразвития, а курирует его производство Минсельхоз, говорит Лисовский.

«В результате того, что нет единого координатора, рынки никто не регулирует на государственном уровне. Это проблема не только сахара, но и всех продовольственных рынков. Мы давно выступаем, чтобы передать полномочия по регулированию рынка Минсельхозу. Тогда он сможет правильно поддерживать балансы и субсидировать то, что требуется для государства. На сегодня все разобщено по трем министерствам, у которых разные цели и задачи», — добавил он.

Ранее аналитики IT-компании «Эвотор» рассказали, что средние цены на гречку в России в 2019 году выросли почти на 50%. Эксперты считают, что значительное повышение стоимости крупы в прошлом году было вызвано сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в два предыдущих года.