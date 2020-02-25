"Лавров призвал объявить Победу во Второй мировой войне достоянием человечества"

Москва, 25 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал объявить Победу во Второй мировой войне историческим достоянием человечества. Об этом он рассказал во время выступления в Женеве.

Как считает глава российского внешнеполитического ведомства, необходимо пресечь «вакханалию беспамятства». Как пишет РИА Новости, он напомнил, что «цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную «войну» с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народы континента от полного истребления».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки переписать историю вредны и имеют под собой определенный подтекст, который «рассчитан на завтрашний день».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с попытками других стран переписать историю. Она напомнила, что не так давно весь мир склонял головы перед бойцами Красной армии, которые освободили Освенцим.

Например, в 2005 году президент Польши вручил выжившим героям-освободителям государственные награды. Он тогда подчеркнул, что поляки помнят о подвиге советского народа, который внес огромный вклад в победу над нацизмом. Сейчас в Варшаве звучат совершенно абсурдные заявления. Кроме того, подобные заявления звучат и на Украине. Президент страны Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны и организации Холокоста.