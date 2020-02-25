"Собчак поздравила Гудкова в образе из «Ведьмака»"

Москва, 25 февраля. Телеведущая Ксения Собчак поздравила шоумена Александра Гудкова с днем рождения, представ перед подписчиками в неожиданном образе. Звезда опубликовала в своем аккаунте в Instagram совместное с Гудковым фото, на котором они запечатлены в облике героев фэнтези-саги «Ведьмак».

На снимке шоумен изображает главного героя саги — Геральта из Ривии: у Гудкова седые длинные волосы и желтые глаза. Собчак на снимке тоже загримирована под фэнтезийного персонажа: на фото у нее темные длинные волосы, мертвенно-бледная кожа и бесцветные глаза.

«Ты просто невероятный и крутейший человек: добрый и не испорченный славой. Главное мое человеческое открытие прошедшего года! С днем рождения!» — написала Ксения Собчак под фото.

Некоторые подписчики сочли образ телеведущей жутким. Фото «мертвой» Собчак напугало пользователей Сети.

«Это когда Ксения из катафалка вышла», — написал один из комментаторов. «Это что за монстры?» — добавил другой. «Прям страшнее, чем в ужастиках», — отметил еще один комментатор.

А вот для других юзеров необычное фото Собчак и Гудкова стало поводом отпустить в адрес телеведущей язвительные комментарии.

«Вот оно — истинное лицо», — заявил один из пользователей. «Ого, наконец-то мы увидели ваше настоящее лицо», — добавил другой.

Как напоминает «Газета.Ru», накануне между Ксенией Собчак и певицей Любовью Успенской разгорелся крупный скандал из-за передачи «Док-Ток». Выпуск был посвящен ссоре исполнительницы со своей дочерью.