"Композитор Иванов раскрыл стоимость хитов российских звезд шоу-бизнеса"

Москва, 25 февраля. Музыкальный композитор Артем Иванов рассказал об опыте работы со звездами шоу-бизнеса и раскрыл цены за создание качественных музыкальных проектов. В его активе целый ряд композиций, которые в разные годы взрывали чарты. Например, для поп-исполнительницы Светланы Лободы он написал такие хиты, как «Суперзвезда», «Мальчик мой», «Пуля-дура».

Иванов отметил, что изначально отказывался от авторских прав, а когда его композиции начали круглосуточно крутить по всем радиостанциям, от заказчиков не было отбоя. По его словам, такая работа приносит неплохой доход.

«Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранжировка, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы», — передает издание StarHit слова композитора.

Он обратил внимание на то, что обычная стоимость одного музыкального проекта — от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Иванов успел поработать с певицей Лолитой Милявской, рэпером T-Killah, коллективом «НеАнгелы» и даже с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

По словам Иванова, для одного из проектов Пугачевой была нужна аранжировка. При этом никаких денег с легендарной артистки не взял и сделал аранжировку в качестве презента.