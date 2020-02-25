Корнилов проанализировал украинские сценарии «развала» России

Политолог и публицист Владимир Корнилов заявил, что Украине не победить Россию, поэтому и остается просто сидеть и ждать ее развала.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о сложном положении Российской Федерации на мировой политической арене и предрек ей очередной развал.

По словам украинского чиновника, в России существуют очень серьезные демографические проблемы, «религиозные вопросы», а также непростые двухсторонние отношения с Китайской Народной Республикой. Именно по этой причине, по словам главы СНБО, Москва «выбирает внешнего врага» для объединения жителей страны. При этом на время распада государства будут влиять цены на углеводороды, а также распространение коронавируса в Китае.

«Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — сказал Данилов.

Подобные предсказания, а иначе настолько поверхностные «аналитические выкладки» не назовешь, не имеют ничего общего с реальностью, заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог, публицист и директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

«Когда украинских стратегов пытаются спросить, как же победить Россию, то такие вопросы повергают их в тупик, потому что победить Москву ни военным, ни экономическим путями нельзя. Значит остается просто ждать, пока Россия развалится сама. Это единственная стратегия, которую украинские аналитики могут предложить украинскому народу, так что секретарь СНБО Данилов не новичок в этом плане. Я помню господин Портников еще в начале 2000 годов, когда он только перебирался в Киев из Москвы, заявил, что единой России к 2017 году не будет. И потом дата 2017 была какой-то символической для многих украинских и не только деятелей. Ну видимо по аналогии с 1917 годом. А потом вроде 17-й прошел и как-то Россия, мягко говоря, не развалилась, но ничего, они придумали новую дату — 2024. И живут теперь только ожиданием этого», — говорит собеседник ФАН.

Действительно, украинским стратегам либо приходится признать, что Российскую Федерацию никогда не победить, либо же приходится втюхивать электорату такие символические даты. Тем не менее Москве нельзя расслабляться, потому что помимо Украины ее распада ожидают на Западе.

«В свое время я говорил партийным деятелем у себя на Донбассе, что если они не будут ничего делать, то над ними будет висеть сине-желтый флаг и Украина отколется. Тогда они ржали гомерически, а это был март или апрель 1991 года, то есть до развала Союза оставалось то всего ничего. Так что на наших глазах распался мощный Советский Союз, именно из-за того, что никто не готовился к подобным стратегиям, именно из-за того, что руководство Союза пренебрегало целым рядом идеологических вопросов, именно из-за того, что считало это невозможным априори. А в это время целый ряд людей за пределами Советского Союза, а некоторые и в пределах СССР системно работали над тем, чтобы разваливать державу. И сейчас есть структуры на Западе, которые разрабатывают стратегии и концепции развала уже России», — продолжает Корнилов.

Одним из таких примеров может служить доклад американской некоммерческой корпорации RAND, в котором описывалось как Соединенные Штаты Америки будут претворять в жизнь действия по развали России. Существует и аналитическая статья американского эксперта польского происхождения Януша Бугайского, в которой он писал, как США будут делить Российскую Федерацию после ее развала.

«То есть приводятся конкретные институции, которое этим системно занимаются и конечно нельзя просто сказать — да это невозможно, поэтому давайте никак этому не противостоять и не готовиться к этому. Конечно нужно всегда иметь ввиду, что твои противники работают на твой распад и с этим нужно бороться, в том числе внутри России. И я думаю, что опыт Советского Союза эту борьбу подкрепляет», — заключали эксперт.

Напомним, 11 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что захват Украины Россией приведет к серьезному внутреннему конфликту внутри страны и последующему ее распаду.