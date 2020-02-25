"Коротков испугался вопросов ФАН, расследующего его преступления в Чечне"

Москва, 25 февраля. В понедельник, 24 февраля, Федеральное агентство новостей опубликовало свое новое расследование о преступлениях в Чечне, к которым может быть причастен журналист «Новой газеты», а в прошлом сотрудник МВД Денис Коротков. Как рассказали изданию бывшие сослуживцы Дениса, во время командировки на Северный Кавказ он продавал боевикам информацию и боеприпасы. Также журналист может быть причастен к убийству своего бывшего коллеги милиционера Владимира Яременко, который пытался добиться расследования в отношении Короткова.

Учитывая серьезность обвинений, редакция ФАН решила предоставить Денису Короткову возможность поделиться своей точкой зрения на связанные с ним события в Чечне. Однако корреспондент «Новой газеты», зная о проведенном расследовании, испугался даже позволить корреспонденту задать вопросы и сразу бросил трубку.

Что интересно, Коротков всегда терроризирует даже близких и родственников героев своих расследований, неделями написывая им с фейковых аккаунтов в соцсетях и названивая с подставных телефонов. Сам же журналист почему-то не спешит комментировать преступления, к которым он, с большой долей вероятности, может быть причастен. Возможно, он побоялся случайно рассказать о фактах, которые могут привести ФАН к новым свидетелям.