"Вильфанд рассказал, ждать ли аномального потепления в ближайшие пять лет"

Москва, 25 февраля. Каждое последующее пятилетие обычно в среднем теплее предыдущего, и эта тенденция, скорее всего, будет наблюдаться и дальше. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если осреднять за пятилетие, то действительно получается, что каждое следующее пятилетие теплее предыдущего. И каждое десятилетие более теплое, чем прошедшее», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, такая тенденция связана с общим потеплением климата. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что обычно климатические прогнозы на несколько лет вперед более точны, чем на год или шесть месяцев.

«Вот такой парадокс. Осреднение температур происходит за большой промежуток времени», — пояснил ученый в комментарии «Российской газете».

Вильфанд уточнил, что средняя температура зависит от объема углекислого газа в атмосфере, передает «Царьград». При этом человечество с каждым годом увеличивает объем подобных выбросов.

Ранее Роман Вильфанд назвал причины аномально теплой зимы в России. По его словам, такая погода связана с теплыми воздушными массами, которые пришли со стороны Атлантики и вытеснили холодный воздух из Сибири. Ученый отметил, что подобное уже происходило и ранее, однако только этой зимой теплая погода стала нормой в России.