Украинский политик назвал спевшего с российским рэпером сына Порошенко «адекватным»

Известный украинский политик Евгений Мураев назвал младшего сына бывшего президента страны Петра Порошенко Михаила нормальным и адекватным человеком. В отличие от его отца, который регулярно несет «горячечный бред».

Экс-депутат Верховной рады в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал факт непосредственного участия Порошенко-младшего на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

«Знаете, украинцы — нормальные люди, и вчера на одном из телеканалов страны 85% опрошенных сказали, что украинцы и русские — это два братских народа, — отметил Мураев. — Поэтому весьма возможно, что у Петра Алексеевича совершенно адекватный и нормальный сын».

По словам главы партии «НАШИ» и одного из лидеров «Оппозиционного блока — Партии мира и развития», Михаил, несмотря на «горячечный бред своего отца», тоже нормально относится к общей истории и адекватно воспринимает ту ситуацию, которая произошла на Украине в 2013-2014 годах.

«Могу вам сказать, что широкого обсуждения (момента пения сына экс-президента вместе с Face. — Прим. ФАН) я не видел, и многие [теле-] каналы, в том числе аффилированные с Порошенко и с [украинским политиком Виктором] Медведчуком, промолчали по этому вопросу и даже не обсуждали его с гостями», — признался Мураев.

Но важно не это, пояснил он, а то, что ситуация в стране меняется, и такой моральный «авторитет», как Петр Порошенко, превращается в маргинала.

«И я думаю, для него скоро наступит [уголовная] ответственность за тысячи жизней, за разбитую инфраструктуру, за разворованный бюджет и за разрушенную страну, — подчеркнул собеседник ФАН. — Другого ему желать не позволяют христианские ценности».

Ранее появилась информация о том, что младший сын Петра Порошенко Михаил (родился в 2001 году) на концерте российского рэпера Face в столице Великобритании выскочил на сцену под крики «русские в Лондоне» и стал петь вместе с ним.