"Дудчак заявил, что РФ должна противостоять агрессивной политике американских соцсетей"

Москва, 25 февраля. Политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что Россия должна противостоять агрессии со стороны американских социальных сетей.

В разговоре с корреспондентом «Слово и Дело» американские соцсети будут всегда выступать в качестве мировых цензоров. Это будет продолжаться до тех времен, пока «Россия пытается восстанавливать свой государственный суверенитет», пояснил эксперт.

«У нее получается, но пока Соединенные Штаты будут пытаться сохранять свое господство в мире и роль единственного геополитического пояса, который они утрачивают, проблемы обеспечены», — заметил Дудчак.

Он подчеркнул, что Российская Федерация должна противостоять этой агрессии со стороны американских соцсетей, поэтому важно работать с союзниками над созданием альтернативных социальных сети. Собеседник издания считает, что Москва должна отвечать на агрессивные действия со стороны Запада «ассиметрично», чтобы защищать свои права.

Напомним, 24 февраля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла конференция, посвященная атакам Facebook и Google на Федеральное агентство новостей. Руководитель ФАН Евгений Зубарев призвал власти России отреагировать на провокации со стороны социальных сетей США и американских компаний.

Ранее Александр Дудчак заявил, что американская социальная сеть Facebook фильтрует контент в интересах западных элит. По его словам, гендиректор Facebook Марк Цукерберг, заявивший на Мюнхенской конференции по безопасности, что соцсети не требуют столь жесткого регулирования, как средства массовой информации, лукавит. Эксперт пояснил, что руководство Facebook успешно управляет контентом, однако делает это в своих интересах. Аналогичного мнения придерживается юрист Виталий Серуканов. Он призвал граждан России отказаться от подконтрольного Госдепу США Facebook.