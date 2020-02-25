В Госдуме обвинили Киев в нежелании прекратить братоубийственную войну в Донбассе

Все украинские предложения сегодня не будут иметь никакого продолжения, потому что со стороны Киева нет конструктива и конкретики. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Идея совместного патрулирования

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскрыл подробности идеи патрулирования на территории Донбасса вместе с представителями ОБСЕ и Луганской и Донецкой народных республик.

«Мы с вами можем участвовать в патрулированиях территорий, а не границы», — пояснил он.

Кроме того, он отметил, что участие в этом должна принимать «какая-то международная институция: пусть это будет ОБСЕ или любая другая». Также Данилов обратил внимание, что окончательные составы патрулей будут еще согласовываться в протоколах.

При этом секретарь СНБО заметил, что в патрулях будут участвовать местные жители, представители ОБСЕ или другой инстанции, а также Национальная гвардия Украины.

«Это непростая ситуация, которая требует много усилий. Согласовывать всегда крайне сложно», — заявил Данилов.

Более того, он добавил, что право на ношение оружия в патруле будет у тех людей, которые имеют «непосредственное отношение к украинским институциям». По его словам, в патрули не будут входить люди, которые причастны к «убийствам» украинских военных. Таким образом глава СНБО отсек от совместного патрулирования представителей Народной милиции ДНР и ЛНР.

Братоубийственная война

Как заметил Виктор Водолацкий, встреча в «нормандском формате» в апреле текущего года находится под угрозой срыва. При этом никаких движений в этом направлении со стороны Киева не произошло.

«Руководители Украины сегодня высказывают различные предложения о готовности к переговорам, правда, непонятно — с кем, когда и о чем. Патрулирование территории ВСУ с теми лицами, которые не принимали участие, по заявлению украинской стороны, в убийстве украинских граждан. Сама формулировка ставит крест на данном предложении, потому что любой гражданин, проживающий на территории ДНР и ЛНР, защищал своих близких и семьи от батальонов «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) и прочих националистов с флагами Бандеры и Шухевича. Поэтому они там никого не найдут, кто подходил бы по такому принципу», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению политика, жители ДНР и ЛНР не будут даже разговаривать с представителями Киева. В любом предложении, которое озвучивается со стороны руководства Украины, всегда закладывается предложение, перечеркивающее все достигнутые ранее достижения.

«Например, Киев заявляет, что готов сесть за стол переговоров по реализации Минских соглашений, но при условии проведения выборов в Крыму. Само упоминание субъекта Российской Федерации сразу ставит крест на первой части их послания. Все украинские предложения сегодня не будут иметь никакого продолжения, потому что нет конструктива, нет конкретики. И, самое главное, у Киева нет желания садиться за стол переговоров с ДНР и ЛНР для прекращения братоубийственной гражданской войны», — заключил Виктор Водолацкий.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.