Сирия, 25 февраля. Инженерные подразделения САА обнаружили сеть подземных тоннелей боевиков в окрестностях Алеппо. Минобороны Турции заявило об аресте пяти членов YPG в районе Тель-Рифата. САА освободила два населенных пункта в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают выполнять задачи по разминированию местности в районе Аз-Захра на северо-западе от Алеппо; ведут подрывные работы в городе Кафр-Саджна в Идлибе; освободили поселения Маарет ас-Син и Умм ас-Син на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на курдских боевиков в районе населенного пункта Сувейдан Джазира в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: утверждает, что уничтожила склад САА на шоссе М-5 в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: сообщили об аресте пяти членов YPG в районе Тель-Абьяда на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Информационный портал РИА Новости сообщает о том, что саперы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести работы по зачистке территории в пригородах Алеппо. В частности, задачи по разминированию местности выполнялись в районе Аз-Захра, который, наряду с другими, перешел под контроль правительственных сил 16 февраля. Командир инженерной службы по имени Вахид Диаб отмечает, что сирийские военные ежедневно подрывают около 30 фугасов или СВУ, оставленных террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» перед отступлением. При этом среди них попадаются и боеприпасы иностранного производства, в том числе турецкого. Также в ходе обследования квартала был обнаружен военный штаб джихадистов, под которым находится сеть подземных тоннелей.

Между тем появилась уточненная информация о взрыве, прогремевшем накануне в городе Аль-Баб. Новостной портал Al Nour сообщает о том, что детонировавшее СВУ было заложено на территории рынка. По последним данным, один из мирных жителей все же пострадал. Напомним, в организации взрыва подозреваются курдские боевики.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» заявили о новой вылазке в районах, контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). В соответствии с заявлением медиаресурса ИГ1, группа джихадистов открыла огонь по автомобилю курдских боевиков в районе населенного пункта Сувейдан Джазира на юго-востоке от Дейр эз-Зора. В результате налета погибли два члена SDF. Курдские источники о нападении умалчивают.

Провинция Идлиб

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что правительственные подразделения приступили к демонтажу мин и СВУ, оставленных боевиками в городе Кафр-Саджна, о взятии которого стало известно накануне. В населенном пункте уже были найдены площадки для пуска ракет, схроны с оборудованием и несколько тоннелей общей протяженностью почти три километра. По подземным переходам исламисты могли добраться до близлежащей деревни Аль-Амирия.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) заняла новые территории в южной части провинции. Военный источник в сети Twitter (abdurahmanhrk) передает, что под контроль сил САР перешли поселения Маарет ас-Син и Умм ас-Син.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», в свою очередь, заявили об атаке на позиции САА к юго-востоку от Идлиба. По информации Twitter-канала (Step_Agency), исламисты нанесли удары по городу Маар Дибсах, который находится на шоссе М-5, в результате чего якобы был уничтожен склад боеприпасов. Пока эти сведения нуждаются в проверке.

Поступили новые данные о ходе вооруженного противостояния у города Ан-Найраб. Военный источник в Telegram (NovostiDamask) со ссылкой на оппозиционные медиапорталы передает, что боевики захватили здание электрической компании на северо-востоке от населенного пункта.

Провинция Ракка

Представители Министерства обороны Турции сообщили об аресте пяти курдских боевиков в районе Тель-Абьяда недалеко от сирийско-турецкой границы. Задержанные принадлежат к числу членов Отрядов народной самообороны (YPG). Отмечается, что они готовились к подпольным вылазкам на контролируемой протурецкими силами территории. При себе боевики имели оружие и крупные денежные суммы. Как известно, этот район перешел под контроль ВС Турции и их союзников в октябре прошлого года в ходе операции «Источник мира». Однако здесь время то времени до сих пор отмечаются вылазки подпольных групп курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.