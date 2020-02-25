"Изгнание Каца из «Яблока» показывает раскол в либеральном лагере"

Москва, 25 февраля. Исключение из партии «Яблоко» Максима Каца в очередной раз демонстрирует усиливающиеся разногласия в либеральном лагере.

В пятницу, 21 февраля, бюро «Яблока» приняло решение исключить из членов 24 партийцев, в том числе общественного деятеля Максима Каца. Руководство политического объединения мотивирует поступок тем, что сторонники сооснователя фонда «Городские проекты» вели чересчур яростную политическую борьбу внутри партии, передает «Политика сегодня».

«Кац и его группа привнесли в «Яблоко» то, чего в нем никогда не было и быть не должно: деление членов партии на «своих» и «чужих», неуважительное, презрительное отношение к оппонентам внутри партии», — отмечается в решении бюро.

Ранее Каца уже пытались лишить партбилета. В феврале 2017 года московское отделение «Яблока» постановило его исключить, но федеральное бюро отменило это решение.

Сам общественник заявил, что его случай демонстрирует обычную практику руководства либеральной партии.

«Это обычный для руководства партии способ дискуссии, меня уже так пытались исключить в 2017 году», — написал он в своем Twitter.

Эксперты полагают, что исключение из партии Каца показывает усилившуюся борьбу в руководстве «Яблока», сопровождающуюся отнюдь не демократическими методами, и накопившиеся разногласия в либеральном лагере.

Сейчас Кац продолжает призывать сторонников вступать в «Урбанистическую фракцию» «Яблока». Кроме того, общественник обещает обнародовать компромат на старожилов партии, тем самым ускорив процесс раскола политического объединения.