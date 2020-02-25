"Медиагруппа «Патриот» и Planet Today стали партнерами"



Санкт-Петербург, 25 февраля. Медиагруппа «Патриот» и портал Planet Today официально стали медиапартнерами.

«Для нас это очень интересное партнерство, особенно с учетом постоянно расширяющегося сотрудничества между Медиагруппой «Патриот» и другими российскими СМИ», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Он обратил внимание, что Planet Today освещает не только события в России, Украине, Сирии, но также новости в области науки, современных технологий, здоровья и общественной жизни, а вместе с Медиагруппой «Патриот» будет бороться за независимость России в медиапространстве.

Основную работу Медиагруппа и Planet Today направят на поддержание открытости информационного пространства и предоставление объективной информации о событиях, происходящих в стране и мире.

Еще одним важным направлением совместной работы станет защита прав и интересов граждан РФ и борьбу с антироссийскими СМИ.

«Патриот» уже прикладывает немалые усилия для того, чтобы не позволить либеральным СМИ и политикам расслабиться и спокойно вести антироссийскую деятельность», — подчеркнул Столярчук.

Главный редактор Planet Today Мария Полянина считает, что партнерство позволит изданию обмениваться контентом с Медиагруппой, принимать более активное участие в информационном сопровождении самых главных событий России и мира, а также бороться с антироссийскими ресурсами, которые с подачи либеральных и прозападных сил продвигают общественно опасную информацию.