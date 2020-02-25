Из 38 нацпроектов Владимира Путина реализовано 26. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин подвел промежуточный итог реализации нацпроектов 26 из 38 задач президента по нацпроектам выполнены. Владимир Путин (в интервью ТАСС) подвел промежуточный итог реализации своих поручений. «Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать их всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи. <…> Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность», — отметил президент. Напомним, ранее глава государства заявил, что граждане нашей страны все еще не ощутили результатов. Это значит, что по нацпроектам пока сделано далеко не все. Впрочем, большая часть инициатив все-таки реализована, либо находится на стадии воплощения. 13 национальных проектов составили программу развития страны до 2024 года. Указ об этом Владимир Путин подписал в мае 2018-го. Среди направлений — экономический рост, вопросы демографии, комфортной среды для жизни и многое другое. Общий бюджет инициатив превышает 25,5 (25,7) трлн рублей.

ВЦИОМ провел опрос о голосовании за поправки в конституцию Другое революционное решение президента России обрастает популярностью. ВЦИОМ провел опрос среди россиян о готовности принять участие в голосовании за поправки в конституцию страны. 41% опрошенных твердо намерены прийти на участки и проголосовать, а около 66% как минимум хотят сделать это. Таким образом явка в день народного волеизъявления обещает быть достаточно высокой. Но по факту оценить ее мы сможем через пару месяцев. Голосование планируется провести до начала мая, основной датой пока остается 22 апреля, но точный день пока не утвержден. Наверняка решено лишь то, что он будет выходным для всей страны.

В Сенате США призывают ввести новые санкции против РФ На Западе — русофобия, истерия, санкции — предвыборные настроения в США сегодня можно описать именно так, хотя до голосования еще больше полугода. Но мифического вмешательства «руки Кремля» в становление главы Белого дома в Вашингтоне боятся так серьезно, что уже готовы шить новый пакет санкций против России. С такими призывами сенаторы-демократы обратились к госсекретарю Штатов Майку Помпео и министру Стивену Мнучину. Свои автографы под посланием уже поставили лидер Демократической партии сената Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун. The New York Times ранее сообщал, что в феврале прошел закрытый брифинг для членов спецкомитета по разведке нижней палаты конгресса США. На мероприятии представитель разведсообщества Шелби Пирсон предупредила о якобы новых попытках вмешательства России в президентские выборы США. Правда, кого конкретно якобы будет поддерживать Москва, на Западе пока не решили. В списке кандидатов собственно Дональд Трамп и демократ Берни Сандерс. Кремль, в свою очередь, напоминает, что готов представить доказательства своей непричастности, но на диалог в Вашингтоне не соглашаются. Неудивительно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщения о вмешательстве называет параноидальными.