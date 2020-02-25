Подразделения САА обнаружили оружие и боеприпасы в Восточном Идлибе

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили различное оружие и боеприпасы в восточной сельской местности Идлиба после разгрома террористических группировок. Об этом сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

В частности, бойцами правительственной армии были найдены снайперские винтовки, бронетехника, артиллерия и ракеты.

Накануне бойцы 25-й специальной дивизии (бывший спецназ «Силы Тигра») САА продолжили наступление в рамках операции «Заря в Идлибе».

На этот раз бои развернулись на юге провинции. В результате наступления правительственные силы освободили Аш-Шейх Дамис, Кафр Саджна, Ракайя Саджна, Аш-Шейх Мустафа, Ан-Накир. Все они находятся западнее населенного пункта Хиш.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе обострилась после многочисленных провокационных атак со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат аль Ватания лил Тахрир» и других союзных им формирований на позиции САА.

В ответ сирийские военные 16 января вынуждены были возобновить военную операцию «Заря в Идлибе». Подразделения САА начали наступление сразу по двум направлениям – на юге провинции Идлиб и в западных пригородах Алеппо.