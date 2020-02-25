Песков прокомментировал возможность проведения встречи Путина и Эрдогана по Сирии

Москва, 25 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в марте.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, действительно ли планируется встреча по сирийскому вопросу двух президентов 5 марта.

«Речи о двусторонних контактах не идет, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идет согласование графиков президента. Пока решений не принималось, потому что не все потенциальные участники дали согласие», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту информации о том, что участниками встречи станут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, нет, так как никаких решений принято к настоящему моменту не было.

«Пока не удалось согласовать графики всех президентов. Работа продолжается по дипломатическим каналам», — резюмировал Дмитрий Песков.

Как напоминает «Газета.ru», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что проведет встречу 5 марта с главой российского государства Владимиром Путиным для обсуждения военной эскалации в Идлибе на северо-западе Сирии.