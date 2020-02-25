Москва, 25 февраля. Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире, поделилась фотографиями без нижнего белья. Она опубликовала снимки в своем Instagram.

Фотографии были сделаны во время посещения спа-центра. На одном из кадров модель сфотографировала свое отражение в зеркале топлес. Грудь она прикрывает рукой. На другом изображении ее запечатлели в полотенце без бюстгальтера на фоне ее отражения. Образ известной модели дополняют серьги-кольца.

Публикация девушки набрала более миллиона лайков. Самая красивая женщина в мире шокировала поклонников снимками топлес.

«Ты пытаешься убить нас?» — написали они. «У меня отпала челюсть», — признались в комментариях.

Напомним, в августе 2019 года сестры-супермодели Джиджи и Белла Хадид стали жертвами грабителей во время отдыха на греческом острове Миконос. Неизвестные ограбили квартиру, в которой остановились сестры-супермодели во время отдыха в Греции. Джиджи заявила, что никогда больше не отправится на Миконос и рекомендовала подписчикам «тратить деньги в другом месте».

Позже отец супермоделей рассказал, что ограбление произошло, когда девушек не было дома. Преступники украли личные вещи сестер, какие именно — не сообщается. В Греции звезды подиума праздновали день рождения своей старшей сестры Аланы.

Ранее Беллу Хадид обвинили в расизме из-за фотографии, которую та выложила в социальной сети. На снимке модель палестинского происхождения заносит ногу над самолетами с флагами Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии на хвостах. Возмущенная публика сочла поступок проявлением расизма и призвала крупнейшие модельные агентства мира отказаться от сотрудничества с девушкой.