"«Гоблин» Пучков оценил ритуальную истерику на Украине по поводу 23 Февраля"

Писатель, публицист и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков оценил ритуальную истерику на Украине по поводу празднования 23 Февраля — пришедшего из советских времен праздника День защитника Отечества. На Украине вот уже шестой год после госпереворота на каждое 23 Февраля начинаются громкие разборки, в том числе в соцсетях, что дескать нельзя отмечать праздники «агрессора», «страны-оккупанта», как в Киеве привычно именуют Россию. Ситуация с антироссийской пропагандой на Украине не изменилась с приходом нового президента страны Владимира Зеленского.

Скандал на Украине по этому поводу вспыхнул в удвоенной силой, когда депутат Верховной рады Илья Кива, протестуя против тотальной «декоммунизации», поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, опубликовав в Facebook картинку с надписью:

«23 февраля. День Красной армии».

За это на Киву не в меру «патриотичные» сограждане обрушили тонны критики, больше похожей на оскорбления.

По мнению Дмитрия Пучкова, такого рода скандалы и истерики в связи с 23 Февраля на Украине будут продолжаться до тех пор, пока там у власти находятся люди, для которых такие персонажи, как пособник гитлеровцев Степан Бандера, являются героями.

«Такие истерики будут продолжаться до тех пор, пока там остаются люди, которые помнят, что это за праздник, — отметил Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это день Советской армии и Военно-морского флота, а не День защитника Отечества. Я служил в Советской армии, у меня вся семья военные. И для меня это праздник. При этом сам я всех своих дружбанов мужского пола поздравляю и говорю иногда в шутку, что мол с первым маршевым батальоном пойдешь на фронт. Поэтому я всех поздравляю, а вот некоторые граждане в этот день впадают в боевую ярость, разоблачают, выясняют, кого можно поздравлять, а кого нельзя».

По словам Пучкова, Илья Кива молодец, что поздравил с праздником всех, кто сохранил верность общему советскому прошлому, а те на Украине, кто устроил ему травлю, «совсем не молодцы».

«Что поздравил — молодец, а остальные — совсем не молодцы, а уроды, сволочи и нацисты, — говорит Пучков. — Россия для них враг, что ж они должны вражеские праздники отмечать?! Вот предки Зеленского воевали в Великую Отечественную войну на стороне Советского Союза, а сам он выступает на стороне нацистов, как и вся нынешняя политическая Украина. И когда говорят, мол, давайте с ними мириться, а с кем мириться? С бандеровцами?! Что касается бандеровцев, то чем больше я за ними наблюдаю, тем больше думаю, что товарищ Сталин в этом вопросе был какой-то мягкотелый», — не без иронии резюмировал Дмитрий «Гоблин» Пучков.

После Великой Отечественной войны Советский Союз, возглавляемый Иосифом Сталиным, в течение ряда лет вел борьбу с нацистским подпольем на Украине, состоявшим из членов запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН1). Лидером ОУН был Степан Бандера, которому сегодня на Украине воздают почести и ставят памятники.

День защитника Отечества отмечается в России и на постсоветском пространстве 23 февраля. Праздник существует с 1922 года, он был установлен в честь побед Красной армии. После Великой Отечественной войны вплоть до распада СССР праздник носил название День Советской армии и Военно-морского флота.

После государственного переворота 2014 года в Киеве придумали «альтернативный» праздник — День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Тех, кто продолжает неофициально отмечать фактически запрещенный праздник 23 Февраля, на Украине обвиняют в пособничестве «агрессору».

1 Организация запрещена на территории РФ.