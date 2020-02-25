Почти 70% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам в конституцию

Москва, 25 февраля. Около 66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«О готовности принять участие в голосовании — 41% опрошенных сказали, что точно примут участие в такого рода голосовании, 25% скорее примут и 11% точно не примут», — рассказал он на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

Еще почти четверть россиян (23%) пока не определились, будут они голосовать или нет, либо затруднились ответить. Федоров обратил внимание на высокую информированность граждан РФ о предстоящем голосовании. О нем знают 79% опрошенных.

Напомним, президентский законопроект о поправках в Конституцию РФ был внесен в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. Он содержит предложения по корректировке 22 глав Конституции. Голосование по поправкам в основной закон страны должен пройти в конце апреля. Этот день сделают выходным.