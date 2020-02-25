Секретарь СНБО Украины раскрыл детали идеи совместного патрулирования Донбасса

Киев, 25 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов раскрыл детали ранее озвученной идеи патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ и неподконтрольных киевским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает портал Liga.net.

Как отметил Данилов, речь идет только о формировании совместных патрулей, которые будут функционировать не на границе, а на всей территории республик Донбасса. Он также отметил, что в патрулировании хотят задействовать жителей региона, имеющих украинские паспорта и регистрацию по месту жительства.

«Как будут формироваться патрули — это уже вопрос протоколов и согласований. В этом однозначно должна принимать участие какая-то международная инстанция», — объяснил он.

Секретарь СНБО заявил о необходимости общаться с жителями ДНР и ЛНР, в том числе по вопросам проведения местных выборов.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков отверг предложение патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями ДНР и ЛНР. Украинский министр считает необходимым создать совместные силы правоохранительных органов с участием ОБСЕ.