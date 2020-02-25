Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Маршала СССР Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище

235
0 Оставить комментарий

 

Маршала СССР Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище

Москва, 25 февраля. Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля. Об этом сообщил председатель комиссии по организации погребения маршала СССР Дмитрия Язова — министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Родственники приняли решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в возрасте 95 лет во вторник. По данным оборонного ведомства РФ, Язов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Новости партнеров

"Маршала СССР Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище"
Новости партнеров