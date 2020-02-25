"Маршала СССР Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище"

Москва, 25 февраля. Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля. Об этом сообщил председатель комиссии по организации погребения маршала СССР Дмитрия Язова — министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Родственники приняли решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в возрасте 95 лет во вторник. По данным оборонного ведомства РФ, Язов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.