Песков назвал голословными заявления о «российском вмешательстве» в выборы в США

Москва, 25 февраля. Россия не вмешивается в дела других стран и выступает против того, чтобы кто-то вмешивался в дела РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Россия чувствует себя абсолютно уверенной. <...> С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающие обвинения в адрес РФ в неком вмешательстве. Мы неоднократно это абсолютно отвергали, настаивали, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет. РФ не вмешивается в чужие внутренние дела и категорически против того, чтобы кто-то вмешивался в дела РФ», — сказал Песков, напомнив, что эта позиция Кремля хорошо известна.

Ранее американские сенаторы-демократы потребовали ввести санкции против РФ из-за мнимого «вмешательства» в выборы президента США, которые пройдут в 2020 году, пишет «Газета.ру». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал эти заявления абсурдом и предположил, что демократы хотят навредить президенту США Дональду Трампу.

На вбросы о «российском вмешательстве» отреагировало и посольство РФ в США. В дипломатическом представительстве выразили обеспокоенность этими заявлениями, передает НСН. Посольство назвало сообщения о «вмешательстве» мифом и отметило, что такие заявления вредят двусторонним отношениям США и России.