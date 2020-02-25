Песков объяснил слова Путина о необходимости «цыкнуть» на Кудрина и Грефа

Москва, 25 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина в адрес бывшего главы министерства финансов Алексея Кудрина и экс-министра экономики Германа Грефа.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава российского государства заявил, что ему в свое время было необходимо «цыкнуть» на Кудрина и Грефа, чтобы крупные проекты были реализованы. Министры выступали против из-за их высокой себестоимости. По словам Путина, здесь речь идет, к примеру, о строительстве кольцевой дороги в Санкт-Петербурге и возведении моста на остров Русский.

«Об этом Путин рассказывал в своем интервью ТАСС, и речь идет о том, что когда принимаются решения и ведутся обсуждения по крупным мегапроектам, которые связаны с большими тратами бюджетными. Естественно, члены правительства, экономический блок расходятся в своем понимании, расходятся в своих позициях. Это рабочий процесс, это нормально», — пояснил Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что министры и руководители ведомств высказывают свою точку зрения президенту и ее аргументируют. По словам пресс-секретаря президента, Кудрин и Греф придерживались позиции нецелесообразности таких расходов. Однако президент принял решение, и соответствующие проекты были реализованы, подчеркнул Песков.