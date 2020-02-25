"Глава СНБО не смог объяснить, как Украина планирует «возвращать» Крым"

Киев, 25 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не смог объяснить, как и в какие сроки Киев планирует «возвращать» Крым.

Данилов прокомментировал высказывание украинского депутата от «Слуги народа» Давида Арахамии, который заявил о возможности возобновления поставок воды в Крым в обмен на «уступки РФ в Донбассе».

Он считает, что поставлять воду в Крым нельзя, пока полуостров принадлежит России. Более того, по его мнению, с политической точки зрения это невозможно.

«Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя. Вряд ли Арахамия имел в виду то, что сказал», — заявил Данилов в беседе с изданием LIGA.

Говоря о новой стратегии нацбезопасности и обороны, он сообщил, что в документе уделено внимание Крыму. Секретарь СНБО заявил, что главной задачей Украины является возвращение «оккупированных» территорий. При этом говорить о способе возвращения и сроках представитель ведомства не стал, но отметил, что работа уже идет.

Крым вошел в состав России абсолютно законно. Крымчане на референдуме 2014 года проголосовали за воссоединение с РФ, однако Киев решение жителей полуострова не признает и до сих пор утверждает, что Крым — это якобы Украина. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.