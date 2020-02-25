Роструд напомнил россиянам о длинных выходных на 8 марта

Москва, 25 февраля. Россияне смогут отдохнуть в начале марта три дня подряд. В 2020 году Международный женский день приходится на воскресенье. Об этом говорится в сообщении Роструда.

Из-за этого 9 марта, в понедельник, жителей России ждет выходной. Таким образом, они будут отдыхать три дня подряд, с 7 по 9 марта.

Напомним, следующий дополнительный выходной ожидает россиян в апреле в день голосования по поводу поправок в конституцию. Ранее с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. При этом дата голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не объявлялась, на данный момент никаких решений не принималось. Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Всего в 2020 году в России будет 14 нерабочих праздничных дней, которые, благодаря переносам, превратятся в 26 выходных — фактически, полноценный дополнительный отпуск.

Напомним, Трудовой кодекс РФ предусматривает 14-дневный отдых один раз в год. Остальные дни отпуска можно делить по собственному усмотрению, естественно, по согласованию с администрацией вашего предприятия и сообразуясь с производственной необходимостью.

Напомним, россияне, отправляясь в отпуск, в первую очередь готовы экономить на авиабилетах, мобильном Интернете и экскурсиях. Отмечается, что эксперты опросили около трех тысяч путешественников и поинтересовались, как они делают свои поездки бюджетнее.

Российские туристы раскрыли секреты экономных путешествий. По данным Aviasales, более 50% респондентов рассказали, что выбирают самые дешевые билеты на самолеты, большинство летают по безбагажному тарифу, предпочитают рейсы лоукостеров или перелеты с пересадками. Кроме того, туристы посоветовали внимательно читать правила провоза багажа и условия регистрации, чтобы не переплатить в аэропорту.