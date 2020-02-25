Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью маршала СССР Дмитрия Язова

Москва, 25 февраля. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким маршала Советского Союза Дмитрия Язова в связи с его кончиной.

«Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне. Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром. Недаром он был назначен Министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине», — подчеркнул министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Также министр обороны отметил, что вклад Дмитрия Язова в укрепление обороноспособности государства, непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.

«Искренне сочувствую Вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Дмитрию Тимофеевичу», — добавил Сергей Шойгу.

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в обычной крестьянской семье. Поступил на военную службу в ноябре 1941 года в возрасте 17 лет. Отмечается, что Язов приписал себе один год для того, чтобы ему не отказали во вступлении в ряды Красной Армии.

Будущий маршал принимал участие в обороне Ленинграда. Участвовал в наступательных операциях советских войск в Прибалтике и блокаде Курляндской группировки немецких войск. Имеет два боевых ранения, одно из которых получил по время прорыва блокады Ленинграда в 1943 году.

С мая 1987-го по август 1991-го года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством был осуществлен организованный вывод советских войск с территории Афганистана. В 1990 году Язову было присвоено звание Маршала Советского Союза.

4 февраля 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил последнему маршалу СССР Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».