Брынзак объяснил, как украинская аккредитация досталась тренеру Логинова

Антхольц, 25 февраля. Руководитель Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в эфире YouTube-канала Biathlon news назвал причину передачи украинской аккредитации российскому специалисту Александру Касперовичу.

Он отметил, что подопечный Касперовича Александр Логинов — «не чужой для них человек, потому что женат на украинской биатлонистке».

«Его тренер хотел помочь своему подопечному, на трассе подсказать. Попросил у нас аккредитацию, мы дали на полчаса-час», — рассказал глава украинской федерации.

Позднее о произошедшем узнал спортивный директор Международного союза биатлонистов (IBU). Украинской федерации сделали замечание и распорядились признать недействительной аккредитацию. Брынзак также добавил, что к его спортсменам никаких вопросов нет и рестрикции не последуют.

Напомним, на прошлой неделе в гостиничном номере Логинова и еще одного российского биатлониста Евгения Гараничева в Италии прошли обыски. В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что итальянская полиция пришла с проверками из-за того, что Касперович воспользовался чужой аккредитацией.

В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований СБР, а через год IBU дисквалифицировал спортсмена за нарушение антидопинговых правил. На текущем первенстве мира россиянин завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования.