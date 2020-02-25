Белоруссия подсчитала убытки из-за «грязной» нефти из России

Минск, 25 февраля. Введенные Россией ограничения на вывоз нефтепродуктов из Белоруссии, а также поставки «грязной нефти» привели к тому, что в 2019 году республика потеряла более 2 млрд долларов, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

По его словам, эти два фактора ударили по экспорту Белоруссии, и он снизился на 2 млрд 55 млн долларов. При этом Макей указал на то, что Минск четко выполнял свои обязательства в рамках стратегического партнерства с Москвой.

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на 2 млрд 55 млн долларов», — цитирует его БелТА.

Макей уточнил, что прирост по остальной номенклатуре продукции составил 1 млрд 84 млн долларов.

«Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере», — посетовал он на расширенном заседании коллегии МИД Белоруссии.

Напомним, 21 февраля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе их телефонного разговора согласился компенсировать около 300 млн долларов, которые Минск потерял от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году к уровню прошлого года.

До этого Лукашенко сообщал, что по его подсчетам, потери Белоруссии от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в результате налогового маневра составили около 420–430 млн долларов.