Ученые выяснили, чем полезен плотный завтрак

Москва, 25 февраля. Плотный завтрак может помочь людям, страдающим от ожирения и диабета. К такому выводу пришли немецкие ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

По данным, полученным исследователями, обильно позавтракавший человек тратит в два раза больше энергии, чем после обеда с аналогичной калорийностью.

Ученые уверены, что питание, подразумевающее плотный завтрак, полезно как больным диабетом и ожирением, так и здоровым людям.

Такие результаты эксперты получили по итогам исследования. В рамках него половина людей плотно завтракала, а на обед потребляла низкокалорийные блюда. Другая половина питалась по-другому: легкий завтрак и обильный обед.

Ранее диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе. По мнению специалистов, уменьшить избыточные жировые отложения на животе и снизить риск возникновения диабета второго типа позволят рыба, яйца, орехи. Кроме того, наиболее полезны цельные продукты.

Немецкий диетолог Хайдрут Шуберт перечислила продукты, которые способны повлиять на качество сна. Так, помешать заснуть может кофе, шоколад и даже натуральные продукты. Также не следует злоупотреблять также черным и зеленым чаем, в котором содержится немало кофеина, и стоит отказаться от ужина за несколько часов до сна, передавало Федеральное агентство новостей.