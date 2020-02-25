Антонов оценил творчество Бузовой и Лободы

Москва, 25 февраля. Российский певец и композитор Юрий Антонов оценил творчество современных артистов, в том числе Ольги Бузовой и Светланы Лободы.

Антонов недавно отметил 75-летний юбилей. Артист стал главным героем телепроекта «Судьба человека» на «Россия-1» и рассказал телеведущему Борису Корчевникову о ярких моментах жизни и творчества.

Музыкант вспомнил о цензуре в СССР. По его словам, раньше исполнители не могли и представить, что можно самовыражаться так, как это делают современные звезды эстрады. Антонову предложили оценить несколько клипов, среди которых были ролики Ольги Бузовой и Светланы Лободы.

Композитор подчеркнул, что сам бы никого «браковать» не стал, так как это не его сфера деятельности. При этом он добавил, что «во времена Советского Союза за такие песни арестовали бы на 15 суток».

«Но для кого они это поют? Для своего поколения. А уж по поводу того, как оно воспитано, нужно не критикой заниматься, а чем-то более серьезным», — сказал он.

Кроме того, Антонов уточнил, что раньше песни «жили 40–50 лет», а сейчас «треки выходят пачками и даже не успевают запомниться».

Напомним, известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова во время своего выступления прыгнула со сцены, но поклонники ее не поймали. Недавно телеведущая попала в кадр в концертном зале. В ролике она еле передвигает ноги. Как пишут средства массовой информации идти ей помогают двое мужчин. При этом пользователи обвинили певицу в плохой актерской игре, решив, что она изображает сильную усталость после концерта.

Как пишут в фан-аккаунтах Бузовой в Сети, во время концерта произошло чрезвычайное происшествие. По данным страницы фан-клуба в Instagram, исполнительница якобы решила упасть в толпу поклонников со сцены, но ее никто не поймал. В итоге, как говорится в сообщениях юзеров, она приземлилась на пол. Позже пост был удален.