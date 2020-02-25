Жительница Башкирии устроила скандал в такси и набросилась на водителя

Стерлитамак, 25 февраля. В Башкирии мать двоих детей устроила скандал в такси в стиле фитнес-инструктора из Москвы «вези меня, мразь». Видеокадры произошедшего в транспортном средстве опубликовали в Сети.

Как оказалось, конфликт разгорелся по причине того, что женщина заказала такси и не указала, что едет с двумя детьми, которые должны по правилам дорожного движения (ПДД) перевозиться в прикрепленных креслах. Водитель отказывался трогаться с места без одного из детских кресел, а пассажирка предлагала ему доплатить 30 рублей.

В итоге жительница Стерлитамака напала на таксиста с кулаками. Когда драка прекратилась, водитель вышел из авто, открыл заднюю дверь и попросил пассажирку покинуть салон. Женщина вышла и пожелала водителю «попасть в аварию». Все это сопровождалось плачем детей.

Как объяснила позднее женщина, она торопилась, поэтому забыла указать количество детей. Драку она затеяла, пытаясь у водителя отобрать смартфон, чтобы он ее не снимал на камеру.

Напомним, на прошлой неделе фитнес-тренерша устроила истерику в такси и назвала водителя «мразью». Позже она извинилась за произошедшее и объяснила, что конфликт случился из-за того, что она опаздывала на работу, где ее ждали клиенты.