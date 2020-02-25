Вброс Навального о задержанной с Литреевым студентке спровоцировал ее травлю в соцсетях

Москва, 25 февраля. Скандальный блогер Алексей Навальный спровоцировал травлю студентки Уральского федерального университета, которую задержали вместе с программистом Александром Литреевым, пойманным с наркотиками. Навальный опубликовал вброс на своей странице в Twitter, из-за которого на первокурсницу накинулись боты.

Александр Литреев является создателем приложения «Красная кнопка», которое позволяет сообщить правозащитникам о задержании на незаконной акции. Именно поэтому так называемые оппозиционеры принялись усиленно защищать программиста, несмотря на то, что он признался в покупке запрещенных веществ для личных нужд.

Как стало известно следствию, Литреев познакомился со студенткой в соцсетях и вместе с девушкой отправился за «закладкой». Правоохранители задержали пару, однако при первокурснице наркотиков не было, поэтому ее отпустили. При этом Навальный решил обвинить девушку в аресте Литреева и назвал ее «медовой ловушкой» — скандальный блогер утверждает, что студентка специально выманила программиста.

После «сигнала» от Навального в соцсетях развернулась травля екатеринбургской первокурсницы. Студентку обвиняли в том, что она заранее сообщила полицейским о намерении Литреева приобрести запрещенные вещества. Девушке даже пришлось закрыть свои страницы в соцсетях из-за многочисленных нападок, пишет Nation News. Она пыталась оправдаться и писала, что ей «мерзко» читать подобные комментарии, поскольку она давно общалась с Литреевым, но поток оскорбительных сообщений это не остановило.

Травлю вели некие анонимные пользователи, но тот факт, что атаки начались после вброса Навального, говорит о возможной причастности к этому «марьинских троллей» скандального блогера, о которых стало известно в прошлом году во время выборов в Мосгордуму.

Ранее бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Виталий Серуканов рассказал, как работает схема Навального по травле в соцсетях. По словам экс-сотрудника ФБК, скандальный блогер лично указывает, на кого нападать.