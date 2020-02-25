Кремль заявил, что дата голосования по поправкам в конституцию еще не выбрана

Москва, 25 февраля. Дата голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не объявлялась, на данный момент никаких решений не принималось. Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Никаких решений не принималось. Дата голосования пока не объявлялась. Не секрет, что завтра Путин встретится с членами рабочей группы по подготовке. Можно предположить, что этот вопрос будет поставлен на обсуждение», — объяснил Песков, отвечая на вопрос о том, правда ли, что голосование по поправкам продлится четыре дня.