Москва, 25 февраля. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали одолжение британской королеве Елизавете II, которая запретила им использовать королевские атрибуты в коммерческих целях.

Инсайдеры сообщили, что после отказа от королевских привилегий Маркл хочет создать компанию Sussex Royal и продавать под этим брендом сувенирную атрибутику, игрушки и прочее.

Королева гневно отреагировала на идею родственников. Она запретила им упоминать о причастности к королевской семье в таких целях. Позднее принц и его супруга заявили, что добровольно решили отказаться от Sussex Royal и Елизавета II тут ни при чем, написал телеканал «360».

«Хотя кабинет министров не обладает какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова Royal за границей, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать Sussex Royal или любую итерацию слова Royal на любой территории после перехода, который произойдет весной 2020 года», — приводят «Дни.ру» заявление пока еще членов королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл.

В начале 2020 года герцог и герцогиня Сассекские объявили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и добиться финансовой независимости. Как указала «Газета.ру», пара несколько месяцев размышляла над этим вопросом.

Поступок супругов спровоцировал скандал в королевской семье. СМИ сообщали, что королева Елизавета II глубоко опечалена решением внука и его жены.