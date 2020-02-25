Названы топ-5 самых привлекательных вакансий февраля

Москва, 25 февраля. Вакансия ведущего врача стоматолога-ортопеда и руководителя службы разработки программного обеспечения вошли в топ-5 самых привлекательных предложений от работодателей в крупнейших городах России в этом месяце. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Так, в Москве работодатели готовы платить ведущему врачу стоматологу-ортопеду от 378 тысяч рублей в месяц, а руководителю службы разработки ПО от 350 тысяч рублей. Также в пятерку вошли вакансии юриста первичного приема и консультации, системного архитектора, а также senior Java developer.

В Северной столице вершину списка самых лакомых вакансии возглавили должности коммерческого директора с заплатой до 300 тысяч рублей в месяц и начальника участка с жалованьем в 250 тысяч рублей. Чуть менее оплачиваемыми, но не менее привлекательными стали предложения о работе генеральным директором (управление недвижимостью), ведущим стоматологом-терапевтом/эндодонтистом и архитектором «1С».

В Красноярске самыми высокооплачиваемыми стали предложения о работе руководителем филиала с окладом в 150 тысяч рублей в месяц и управляющим автосервисом с зарплатой от 70 тысяч рублей. В этом же списке оказались вакансии начальника производства, специалиста по сметно-договорной документации (инженер-сметчик) и торгового представителя.

Ранее ФАН сообщал, что портал поиска работы HeadHunter назвал вакансии с самыми высокими зарплатами. Самые щедрые работодатели готовы платить 800 тысяч рублей в месяц.