Путин заявил о необходимости держать чиновников под давлением и напряжением

Москва, 25 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что держит подчиненных «под административным давлением и напряжением».

По его словам, это необходимо для улучшения качества их работы. Об этом президент России сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, а должен держать их [подчиненных] всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи [по реализации нацпроектов]», — пояснил Владимир Путин.

Он заметил, что важно создать такие условия, чтобы те, кто занимается реализацией нацпроектов, чувствовали свою ответственность.

«Нужно, чтоб [подчиненных] потряхивало, <…> [они] должны быть под постоянным административным давлением и напряжением», — заметил глава РФ, пояснив, что в противном случае «народ начинает расслабляться».

В рамках интервью Путин также заявил, что обсуждение некоторых инфраструктурных проектов с бывшим главой министерства финансов Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом проходило непросто. По его словам, ему даже пришлось «цыкнуть» на Кудрина, который выступал против таких проектов из-за их большой стоимости.