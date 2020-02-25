Киев, 25 февраля. Зараженные коронавирусом уже могут быть среди жителей Украины, заявила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

По ее словам, на Украине существует острая проблема из-за сокращения эпидемиологов в лабораторных центрах. Отвечая на вопрос журналистов, могут ли быть зараженные среди украинцев, она ответила: «Да, чисто гипотетически, могут быть».

Медики признали, что Украина беззащитна перед коронавирусом. Как пишет «Апостроф», специалист подчеркнула, что ситуация с коронавирусом пока не превратилась в пандемию.

«Украина априори не может быть готова к этому, поскольку разогнали санитарно-эпидемиологическую службу — и ничего действенного не создали», — подчеркнула она.

Напомним, воздушное судно с эвакуированными из КНР украинцами прибыло на Украину 20 февраля. В Новых Санжарах Полтавской области митингующие против их размещения в местной поликлинике попытались остановить колонну автобусов, на которых людей привезли из аэропорта. Протестующие бросали в окна камни, бутылки. В результате столкновений пострадали девять полицейских и один гражданский.

Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг инфекции зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, жертвами коронавируса стали более 2600 человек.

Сообщалось, что болезнь распространилась далеко за пределы Китая. Как рассказали в ВОЗ, первые образцы вакцины будут разработаны через шесть месяцев.