Анкара, 25 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Millet-Haber перед вылетом в Азербайджан заявил о гибели двух турецких военнослужащих в Ливии. По словам турецкого лидера, Россия якобы отрицает факт гибели турецких солдат.

Эрдоган заявил, что ведет переговоры с российской стороной по Ливии, однако в то же время разбрасывается заявлениями якобы о присутствии ЧВК «Вагнера» в Северной Африке. Примечательно, что в разных заявлениях турецкого президента разные цифры, говорящие о «количестве» военных, варьирующихся от 600 до 2 500 человек.

Таким образом президент Турции пытается отвлечь мировое сообщество от собственных действий в ответ на публикации в СМИ о масштабной отправке в Триполи наемников из Сирии и вооружения турецкой стороной. Напомним, что согласно сообщениям мировых СМИ, в ливийской столице присутствуют около 7,5 тысячи боевиков, порядка 3 тысяч турецких военнослужащих и почти 2 тысячи наемников турецкой ЧВК SADAT. Для того, чтобы оправдать переброску наемников в Ливию, Эрдоган распространяет слухи о присутствии там ЧВК «Вагнера», не имея тому прямых доказательств.

Обнаружили источник заявлений о ЧВК «Вагнера» немецкие журналисты — благодаря труду коллег из Германии удалось выяснить, что за всей этой кампанией по продвижению слухов о ЧВК «Вагнера» стоят американские лоббистские компании. Количество и характер публикаций подробно описаны в выложенных на FARA контрактах.

Кроме того, Эрдоган намеренно занижает количество погибших турецких солдат в Ливии — источники сообщают как минимум о 16 погибших.