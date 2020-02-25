Снег на украинской антарктической станции окрасился в красный цвет

Москва, 25 февраля. Снег на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» окрасился в красный цвет. Об этом сообщило министерство образования и науки страны на своей странице в Facebook.

В сообщении ведомства объясняется, что окрашивание произошло из-за микроскопических снежных водорослей Chlamydomonas nivalis. Они формируют споры, которые невосприимчивы к низким температурам и сохраняют жизнедеятельность в зимнее время года. При потеплении споры начинают расти, сейчас в Антарктиде лето.

Непосредственно красный цвет появляется из-за каротинового слоя, который водоросли содержат наряду с зеленым пигментом хлорофиллом. Именно поэтому снег стал красным.

«Через красно-малиновую окраску снег меньше отражает солнечного цвета и быстрее тает», — говорится на странице министерства.

Процесс таяния вызывает появление еще большего количества водорослей. По данным министерства, такое явление встречается в Арктике и Альпах.

Ранее американская фотомодель и актриса Памела Андерсон написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила защитить Антарктиду от таяния. По мнению знаменитости, Россия может внести существенный вклад в сохранение Антарктики, особенно в год 200-летия открытия южного материка российскими исследователями, передавало Федеральное агентство новостей.