Счетная палата проверила работу госадвокатов и осталась недовольна

Москва, 25 февраля. Счетная палата РФ усомнилась в качественной работе государственных адвокатов. По данным ведомства, работа госзащитников не всегда отвечает требованиям Конституции РФ, а расходы на оплату их труда могут быть неэффективны.

Напомним, право на квалифицированную юридическую и адвокатскую помощь закреплено в Конституции и УПК РФ. Если обвиняемый не может пригласить защитника по своему выбору, адвоката ему назначают дознаватель, следователь или судья. Работа такого защитника оплачивается из федерального бюджета.

Один из аудиторов СП РФ Татьяна Блинова проанализировала работу защитников по уголовным процессам с 2016 по 2019 годы и пришла к выводу, что отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты оказываемой юридической помощи, которая не отвечает высоким требованиям, гарантированным конституцией.

Согласно данным Блиновой, с 2016 по 2019 годы адвокатские палаты получили 38,9 тыс. жалоб на адвокатов, из них 8,7 тыс. (или 22%) было удовлетворено. Иными словами, каждый год 13,7–18,7% адвокатов становились объектами жалоб, а к 3,3–4% применялось дисциплинарное наказание. Аудитор считает, что такая статистика говорит о «низком уровне предоставляемой адвокатами квалифицированной юридической помощи».

Кроме того, СП РФ указала на недостаточную прозрачность расходов бюджета на оплату труда госадвокатов. Предполагается, что деньги за оплату назначенного госадвоката должны перечисляться на расчетный счет адвокатского образования, однако часто в заявлениях на возмещение процессуальных издержек адвокаты указывают реквизиты личного счета. С 2016 по 2019 год налоговая база из-за этого оказалась занижена на 423,33 млн рублей.

В связи с тем, что данные проблемы носят системный характер, СП РФ проинформировала об этом правительство РФ, Минфин, Верховный суд и Судебный департамент, а также Федеральную палату адвокатов. Кроме того, Счетная палата направила предложения по совершенствованию механизма финансирования деятельности «государственных» адвокатов в палаты Федерального Собрания.