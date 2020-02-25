Россия не стала поддерживать резолюцию ООН по Ливии

Москва, 25 февраля. Российская сторона выразила сомнения относительно итогов берлинской конференции по Ливии, воздержавшись при голосовании по резолюции ООН. Представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов аргументировал это тем, что системы контроля за режимом прекращения огня в Ливии как нет, так и не было.

«Нет механизма контроля за режимом прекращения огня, и этого не было на момент принятия резолюции, чем и было обусловлено наше решение воздержаться. Рассчитывать на легкую реализацию утвержденной Советом Безопасности резолюции будет очень непросто. Мы никоим образом не блокировали решение, но не могли не объяснить, почему мы считаем его преждевременным», — отметил Гатилов в интервью газете «Известия».

Представитель РФ при женевском отделении ООН заявил, что нет смысла принимать «резолюцию ради резолюции» — необходимо получить согласие от обеих сторон-участников конфликта на схему урегулирования кризиса в стране, однако этого пока нет.

Мнение самих представителей конфликта не учитывается, о чем свидетельствует сама берлинская конференция», которая проходила «за закрытыми дверями» без представителей Ливии, которым в этом время было велено рассматривать достопримечательности Германии и ждать, пока кто-то другой решит конфликт. В Берлине, в отличие от Москвы, мнение самих ливийцев не учитывалось.

Напомним, Совбез ООН принял резолюцию, которая должна закрепить итоги международной конференции по Ливии, прошедшей в Берлине. Проект резолюции принадлежит Великобритании. Документ поддержали 14 стран, Россия воздержалась при голосовании.